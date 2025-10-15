İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Galatasaray, Euroleague'de 2'de 2 yaptı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci haftasında konuk olduğu Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i 62-56 yendi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 21:57
Galatasaray, Euroleague'de 2'de 2 yaptı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i 62-56 mağlup etti.

Salon: Caisse d'Epargne Arena

Hakemler: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska

Flammes Carolo Basket: Maia Hirsch 9, Noemie Brochant 8, Elizabeth Oyindamola Dixon 4, Coline Franchelin 12, Ashley Joens 2, Dionne Madjo 3, Isabelle Strunc 9, Vaciana Dona Gomis 7, Lucile Jerome 2

Başantrenör: Pierre Maurice Davenel

Galatasaray: Kamiah Smalls 10, Elizabeth Williams 10, Teja Oblak 12, Awak Kuier 8, Ayşe Cora 9, Dorka Juhasz 5, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan,, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 18-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 31-29 (Flammes Carolo Basket lehihne)

3. Periyot: 44-44

