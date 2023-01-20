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Spor

Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig2in 20. haftasında lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

AA20 Ocak 2023 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk edecek
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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

Tam kadro çıkacak

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens yarın kadrodaki yerini alabilecek.

Resmi maçlarda 11, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi

Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.

Dört oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

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