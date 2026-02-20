İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8533
  • EURO
    51,7621
  • ALTIN
    7042.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray evinde avantajı aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA20 Şubat 2026 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Galatasaray evinde avantajı aldı
ABONE OL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini uzatmada 81-72 yendi.

Serinin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Bu turda iki galibiyete ulaşacak ekipler, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü karşılaşma 3 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 15, Juhasz 21, Johannes 3, Kuier 16, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Elif Bayram

Basket Landes: Droguet 10, Djekoundade 2, Musa 21, Massey 2, Lacan 21, Wojta 3, Pardon 10, Ewodo 3, Macquet, Bussiere

1. Periyot: 14-11

Devre: 33-27

3. Periyot: 53-34

Normal Süre: 66-66

  • FIBA Kadınlar
  • Galatasaray Basket
  • Yarı final

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.