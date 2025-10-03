Süper Lig'in 8. haftasında yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor. Geçen sezon evinde oynadığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmayan Sarı-Kırmızılılar, yenilmezlik ünvanını bu sezona da taşıdı, 3 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Böylelikle ligde evinde kaybetmeme serisini 21 maça çıkardı. Öte yandan Cim-Bom, bu sezon deplasmandaki 4 maçında da rakiplerinin gol sevincine izin vermedi ancak RAMS Park'ta Ç.Rize ve Konyaspor'a engel olamadı.

ASLAN 11, KARTAL ISE 2 KEZ KAZANDI

Sarı-Kırmızılılar'ın, Seyrantepe'de Beşiktaş ile oynadığı derbilerde üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 2012 tarihinde ilk kez bu statta yapılan derbiden Aslan, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile burada çıktığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 25 gole Kara Kartal, 12 golle karşılık verdi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, rakibine karşı evinde oynadığı 4 derbiyi 2-1'lik skorlarla kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 3 deplasmanın 2'sini kaybetti. İlk dış maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Siyah-Beyazlılar, diğer yenilgisini ise Göztepe'ye 3-0 kaybederek yaşadı. Kara Kartal, deplasmandaki tek galibiyetinde ise Kayserispor'u 4-0 yendi. Beşiktaş dış sahada 5 gol yerken 4 gol attı. Süper Lig'de attığı 5 golle Siyah-Beyazlılar'ın en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda da en çok gol kaydeden isim olarak öne çıktı. Portekizli, deplasmanda 3 gol kaydetmeyi bildi.