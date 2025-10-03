İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Galatasaray evinde çok farklı! Dev derbi öncesi çarpıcı istatistik

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray, iç sahada 21 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Seyrantepe'de Beşiktaş'a karşı da üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, oynanan 15 maçın 11'ini kazandı.

3 Ekim 2025 Cuma 08:07
Süper Lig'in 8. haftasında yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor. Geçen sezon evinde oynadığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmayan Sarı-Kırmızılılar, yenilmezlik ünvanını bu sezona da taşıdı, 3 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Böylelikle ligde evinde kaybetmeme serisini 21 maça çıkardı. Öte yandan Cim-Bom, bu sezon deplasmandaki 4 maçında da rakiplerinin gol sevincine izin vermedi ancak RAMS Park'ta Ç.Rize ve Konyaspor'a engel olamadı.

ASLAN 11, KARTAL ISE 2 KEZ KAZANDI

Sarı-Kırmızılılar'ın, Seyrantepe'de Beşiktaş ile oynadığı derbilerde üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 2012 tarihinde ilk kez bu statta yapılan derbiden Aslan, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile burada çıktığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 25 gole Kara Kartal, 12 golle karşılık verdi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, rakibine karşı evinde oynadığı 4 derbiyi 2-1'lik skorlarla kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 3 deplasmanın 2'sini kaybetti. İlk dış maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Siyah-Beyazlılar, diğer yenilgisini ise Göztepe'ye 3-0 kaybederek yaşadı. Kara Kartal, deplasmandaki tek galibiyetinde ise Kayserispor'u 4-0 yendi. Beşiktaş dış sahada 5 gol yerken 4 gol attı. Süper Lig'de attığı 5 golle Siyah-Beyazlılar'ın en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda da en çok gol kaydeden isim olarak öne çıktı. Portekizli, deplasmanda 3 gol kaydetmeyi bildi.

