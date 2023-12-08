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Spor

Galatasaray evinde doludizgin!

Galatasaray, kendi sahasında dolu dizgin ilerliyor. RAMS Stadı'nda oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip oldu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Galatasaray evinde doludizgin!
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Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarladı.

SAHASINDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 24 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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