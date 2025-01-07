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Spor

Galatasaray evinde farklı kazandı

Galatasaray, Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ilk etabında karşı karşıya geldiği Saint-Quentin'i 84-63'lük skorla mağlup etti.

AA7 Ocak 2025 Salı 23:58 - Güncelleme:
Galatasaray evinde farklı kazandı
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ilk etabında Saint-Quentin ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Saint-Quentin'i 84-63'lük skorla mağlup ederek Play-In etabında 1-0 öne geçti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray: Livingston 9, Sadık Emir Kabaca 9, Palmer 15, Delgado 9, Göksenin Köksal 2, Cummings 14, Samet Geyik 7, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Efianayi, Yaman Alişan Efe Vatan

Saint-Quentin Basket-Ball: Traore 10, Pfister, Robinson 4, Olejniczak 8, Kirkwood 5, Schwartz 3, Diakite 3, Sinha 6, Oniangue 15, Boucaud 5, Silva 4 Moore

1. periyot: 22-9

Devre: 43-33

3. periyot: 72-47

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