Galatasaray evinde farklı kazandı

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ilk etabında Saint-Quentin ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Saint-Quentin'i 84-63'lük skorla mağlup ederek Play-In etabında 1-0 öne geçti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray: Livingston 9, Sadık Emir Kabaca 9, Palmer 15, Delgado 9, Göksenin Köksal 2, Cummings 14, Samet Geyik 7, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Efianayi, Yaman Alişan Efe Vatan
Saint-Quentin Basket-Ball: Traore 10, Pfister, Robinson 4, Olejniczak 8, Kirkwood 5, Schwartz 3, Diakite 3, Sinha 6, Oniangue 15, Boucaud 5, Silva 4 Moore
1. periyot: 22-9
Devre: 43-33
3. periyot: 72-47