Galatasaray evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka'yı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 103-83 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, ligdeki 3. galibiyetini elde etti ve 6. sırada yer aldı. Karşıyaka ise tek galibiyet ile sondan ikinci sırada konumlandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5

Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9

1. Periyot: 26-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 79-60