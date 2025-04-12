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Spor

Galatasaray evinde hata yapmadı

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 95-89 mağlup etti.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Galatasaray evinde hata yapmadı
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Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 95-89 mağlup etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Galatasaray: Cummings 11, Palmer 9, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 4, Blumbergs 2, Young 6, Sadık Emir Kabaca 6, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 18, Gray 13, Yaman Alişan 1

Bursaspor Yörsan: Brown 14, De Julius 13, Grantham 10, Sharma 13, Sarper David Mutaf 8, Ömer Utku Al 7, Michineau 9, Gavrilovic 5, Berkay Candan 10

1. Periyot: 15-25

Devre: 44-41

3. Periyot: 69-57

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