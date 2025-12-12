İSTANBUL 14°C / 9°C
Spor

Galatasaray evinde hata yapmadı

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi'yi 98-89 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini aldı.

12 Aralık 2025 Cuma 20:53
Galatasaray evinde hata yapmadı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-89 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 7. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Can Korkmaz 6, Omoruyi, Palmer 29, White 14, McCollum 19, Zekeriya Yiğit Tekin, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Gillespie 2, Muhsin Yaşar 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 4, Smith 11, Bleijennergh 10, Badzim 2, Mahir Ağva 17, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 17, Miles 13, Omic 6, Hawkins 9

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-47

3. Periyot: 70-70

