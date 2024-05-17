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Spor

Galatasaray evinde kaybetti, seri 1-1 oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Ekmas, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 90-87 yenildi ve seride durum 1-1 oldu.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Galatasaray evinde kaybetti, seri 1-1 oldu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 90-87 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 22-25

Devre: 49-42

3. Periyot: 64-62

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