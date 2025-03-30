Galatasaray evinde kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Galatasaray'ı 112-110 mağlup etti.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 3'ü üst üste olmak üzere 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Galatasaray: Izundu 9, Palmer 19, Wallace 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Young 4, Cummings 13, Blumbergs 3, Samet Geyik 6, Buğrahan Tuncer 21, Gray 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 6, Starks 25, Franke 26, Bruinsma 16, Sajus 11, Emircan Koşut 4, Love 15, Zagorac 9

1. Periyot: 30-27

Devre: 68-61

3. Periyot: 85-91