STAR

GALATASARAY, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sezona Denizli deplasmanında aldığı mağlubiyetle girerek 3 maçta 4 puan toplayan Aslan, Kasımpaşa’yı yenerek bu sezon iç sahada taraftarlarına ilk zaferini yaşatmak istiyor. Türk Telekom’da çıktığı son 37 karşılaşmada 31 galibiyet, 6 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Cim-Bom, Kasımpaşa’ya karşı da 30 maçta galibiyetlerde 19-5 önde bulunuyor. G.Saray, iç sahada da Lacivert-Beyazlılar’a karşı galibiyet sayısında 6-2 üstün durumda.

İşte muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Yusuf, Quaresma, Hajradonovic, Thiam