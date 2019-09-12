Galatasaray evinde kükreyecek
GALATASARAY, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek.
STAR
GALATASARAY, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sezona Denizli deplasmanında aldığı mağlubiyetle girerek 3 maçta 4 puan toplayan Aslan, Kasımpaşa’yı yenerek bu sezon iç sahada taraftarlarına ilk zaferini yaşatmak istiyor. Türk Telekom’da çıktığı son 37 karşılaşmada 31 galibiyet, 6 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Cim-Bom, Kasımpaşa’ya karşı da 30 maçta galibiyetlerde 19-5 önde bulunuyor. G.Saray, iç sahada da Lacivert-Beyazlılar’a karşı galibiyet sayısında 6-2 üstün durumda.
İşte muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Yusuf, Quaresma, Hajradonovic, Thiam
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