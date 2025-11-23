İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray evinde yenilmiyor!

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.

IHA23 Kasım 2025 Pazar 00:16 - Güncelleme:
Galatasaray evinde yenilmiyor!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile oynadı. Mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.

Sahasında son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.