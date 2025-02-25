Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırladı. Derbi başladığı gibi 0-0 bitti.

Galatasaray, bu skorla ezeli rakibi ile puan farkını korudu ve istediğini aldı. Okan Buruk'un talebeleri böylece evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı 13 maçta hiç mağlup olmadı. Bu sezon sahasındaki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran sanı kırmızılıların RAMS Park'taki 13 lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyor.

Galatasaray, bu periyotta puan kayıplarını Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.

En son geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray, ardından evinde hiç kaybetmedi. Ayrıca da ligdeki yenilmemezlik serisini de 25 maça çıkardı.