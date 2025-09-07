İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
Spor

Galatasaray, Eyüpspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray maçın hazırlıklarına devam etti.

7 Eylül 2025 Pazar 15:15
Galatasaray, Eyüpspor mesaisinde
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 Eylül Salı günü saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

