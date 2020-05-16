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Spor

Galatasaray Falcao ile anlaşamazsa Enner Valencia'ya teklif yapacak

Galatasaray da Kolombiyalı forvet Radamel Falcao maaşında indirime sıcak bakmıyor. Sarı kırmızılı yönetim sezon sonunda Falcao ile yolların ayrılması halinde Enner Valencia'ya teklif de bulunacak.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:24 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:24
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Transferde çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da gündem yine Enner Valencia. 

Ekvador basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Sarı-kırmızılı takım, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres UANL ile sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Enner Valencia'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haberde, Ekvadorlu oyuncunun Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda yerine transfer edileceği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli forvetin de Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

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