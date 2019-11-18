Birçok forvetle ismi anılan Galatasaray için Özbekistan'dan bomba bir iddia geldi. Özbekler, Rusya'nın Rostov takımında forma giyen Eldor Shomurodov'un, ocak ayından itibaren sarı-kırmzılı takımda futbol hayatını sürdüreceğini ifade etti.

"Eldor, Türk dünyasının en büyük takımına gidiyor" diye haberler yapan Özbek basını, 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da yaşama hayaline çok yakın olduğunu gündeme getirdi.

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Eldor'un G.Saray'dan teklif aldığında kendisiyle konuştuğunu açıklayan amcası Ilkhom, "Önce ona 'G.Saray olduğuna emin misin?' diye sordum. Çünkü menajerler seni büyük takıma götürüyoruz deyip, alt lig takımlarına da transfer edebiliyorlar" diye konuştu.

Ilkhom, Rostov'un Eldor'a G.Saray için kolaylık yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. 24 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun talebini göz önünde bulunduran Rostov'un transfere onay vereceği ifade edildi.