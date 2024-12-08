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Spor

Galatasaray farkı açma peşinde! Zorlu maçta rakip Sivasspor

Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zirve yarışında peşinde olan Fenerbahçe dün derbide puan kaybetmesinin ardından sarı kırmızılı ekip bu akşamki maçı kazanarak puan farkını açmayı planlıyor. İşte detaylar...

Akşam8 Aralık 2024 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Galatasaray farkı açma peşinde! Zorlu maçta rakip Sivasspor
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Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Haftaya 35 puanla lider olarak giren Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe'nin kaybettiği haftada galip gelerek puan farkını 6'ya çıkartmak istiyor. Cim-Bom'un savunmada birçok eksiği var. Sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Eyüpspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın da süre alması beklenmiyor. Sezonu kapatan Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de görev alamayacak.

GEÇEN SEZON BURADA KAYBETMİŞTİ

Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı. Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

16 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İyi bir sezon geçiren CimBom, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden Sarı-Kırmızılılar, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, sahasında ise Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

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