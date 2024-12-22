Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bugün saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından farkı açmak isteyen CimBom, galip gelirse lig arasına 8 puan önde girecek. Aslan'da Roland Sallai cezalı. Ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir de yok. Barış Alper, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Cim-Bom, ligin en çok gol atan takımı konumunda (42).

CHRİSTOPH DAUM'U GEÇECEK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bugün kazanırsa yeni bir rekor daha kıracak. Başarılı çalıştırıcı, 3 puan alması halinde Süper Lig'de bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan hoca olacak. Daum, Fenerbahçe'nin başında 103 maçta 75 galibiyete ulaşırken; galibiyet halinde Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 90 maçta 75 galibiyete ulaşmış olacak. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Cim-Bom, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Geçen sezonla birlikte rakiplerine konuk olduğu son 15 mücadeleden de galip ayrıldı.