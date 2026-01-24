İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...
Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Tiago

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

GALATASARAY'DA SİNGO VE ARDA FORMA GİYMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu karşılaşmada da riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.

Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.

Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.