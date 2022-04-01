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Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA1 Nisan 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 18:06
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın küçük sahada ısınma hareketleri ile top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanda daha sonra büyük sahada pres ve pas çalışmaları yapıldığı ifade edildi. Ardından taktik bölümde ofansif girişimler ve duran top çalışmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam edildiği, karantina dönemi bugün tamamlanan Sacha Boey'nin bu gece İstanbul'da olacağı aktarıldı.

Galatasaraylı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için yarın tesislerde bir araya gelecek.

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