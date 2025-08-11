İSTANBUL 31°C / 24°C
11 Ağustos 2025 Pazartesi
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu çalışmasının ardından 3 grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonları ve dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

