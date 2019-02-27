Galatasaray Fatih Terim ile 5 yıllık anlaşma yaptı

Galatasaray taraftarının beklediği anlaşma sonunda gerçekleşti: Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da!

Bip Spor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, anlaşma gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek.

Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro karşılığı TL kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.