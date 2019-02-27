Galatasaray Fatih Terim ile 5 yıllık anlaşma yaptı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni anlaşma sağlandı.
Galatasaray taraftarının beklediği anlaşma sonunda gerçekleşti: Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da!
Bip Spor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, anlaşma gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek.
Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro karşılığı TL kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.
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