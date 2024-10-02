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Spor

Galatasaray, FC RFS maçı için Letonya'ya gitti

Galatasaray yarın UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında RFS ile oynayacağı maç için Letonya'ya gitti.

DHA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Galatasaray, FC RFS maçı için Letonya'ya gitti
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, FC RFS'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar yarın saat 19.45'te Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlandıktan sonra, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olurken, sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen yer almadı. Bugün takımla çalışmalara katılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise kafilede bulunmuyor.

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