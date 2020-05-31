31 Mayıs 2020 Pazar 01:04 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 01:04

Al Nassr bir süredir talip olduğu Sofiane Feghouli'nin bonservisi için Galatasaray kulübüyle görüşmelerini yürütürken, Suudi Arabistan basınında AD Sport görüşmelerin detaylarını yazdı.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray kulübünün Feghouli'nin bonservisi için Al Nassr'dan 10 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Al Nassr yetkilileri ise bonservis bedelini yüksek bulmasına rağmen düşünmek için süre istedi.

Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Cezayirli futbolcu tüm kulvarlarda 30 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Feghouli'nin 2022'ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyor.