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Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Ali Palabıyık'ın

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:32
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Haftanın görev alan hakemleri şöyle:

25 Eylül Cuma

20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi

13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi

20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

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