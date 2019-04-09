Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanı taraftara açmayacak
Galatasaray'da hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde son idmanı taraftara açıp, açmayacağı belli oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 20 yıldır kazanamadığı Kadiköy deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılı takımda dev derbi öncesinde son idmanını taraftara açık yapıp, yapmayacağı büyük merak konusuydu.
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe derbisi ve bu sezon ise Beşiktaş maçları öncesinde yaptığı taraftara açık antrenman uygulamasına bu kez başvurmayacak.
Cumartesi günü yapılacak son antrenmanda taktiksel çalışmalara imza atıp tam konsantrasyon ile hazır şekilde Kadıköy'e çıkmak isteyen Galatasaray, son çalışmasını basın- taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
(Futbol Arena)
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