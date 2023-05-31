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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye başvurdu

2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, , şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak için TFF'ye başvurdu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye başvurdu
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak istiyor. Bir yandan derbi hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızı ekip, kupa için de geri sayıma geçti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.

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