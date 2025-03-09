Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan yok!

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 37 puanlı Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren)

Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi)

Sarı kartlar: Dk. 70 İpek Kaya (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+4 Eda Karataş, Dk. 90+5 Ecem Cümert (Galatasaray Petrol Ofisi)