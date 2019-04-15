Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.