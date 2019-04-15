Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "VAR kayıtları açıklansın!" başlıklı "hashtag"le bu talebini dile getirdi.
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