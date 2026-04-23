23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin mesaisine başladı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin mesaisine başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 17:52
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında dün sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elenen sarı-kırmızılı ekip, 26 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 9'a 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

