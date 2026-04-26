Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay da 4. hakem olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Turtay'a AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.