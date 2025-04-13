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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında seride 1-0 önde

Galatasaray, Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında seride 1-0 önde
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Mert Cuci, Yasin Aydın, Karyagin)

Setler: 25-23, 25-14, 25-23

Süre: 102 dakika

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