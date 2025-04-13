Galatasaray, Fenerbahçe karşısında seride 1-0 önde

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu)
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Mert Cuci, Yasin Aydın, Karyagin)
Setler: 25-23, 25-14, 25-23
Süre: 102 dakika