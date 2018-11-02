Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle AZ TV İDMAN TV şifresiz Galatasaray Fenerbahçe maçı izle

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle AZ TV İDMAN TV şifresiz kanallar neler? Galatasaray Fenerbahçe maçı izleme yolları araştırılıyor. Heyecan dorukta Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! GS FB maçı kaç kaç? Canlı skorlar araştırılıyor. Bu akşam müthiş derbi heyecanına sizde ortak olun. Peki Galatasaray Fenerbahçe canlı izlemek için hangi şifresiz kanallar tercih edilmeli? Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. GS FB arasındaki dev derbi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2 Kasım akşamı saat 21.00'da başlayacak karşılaşmanın kaç kaç olduğunu, anlık canlı skor takibini ve maçtan önemli anları sayfamızdan görebilirsiniz. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı. Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. İşte merak edilen Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı Az TV İdman TV CBC Sport canlı izle| GS FB maçı canlı skor takibi star.com.tr’de…

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığında Sarı-Kırmızılılar'ın bir adım önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre G.Saray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 90 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 160 milyon TL çıkıyor.

AZ TV nasıl canlı izlenir?

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden AZ TV kanalını canlı olarak izleyebilirsiniz.

İdman TV nasıl canlı izlenir?

Bağlantıları takip ederek İdman TV kanalını da canlı olarak izleyebilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Son 10 maçta 5 beraberlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

Derbilerin faturası ağır oluyor

Geride kalan 8 sezonda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 1 milyon 966 bin 250 lira, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası aldı. Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Meireles sekizer maçla en çok ceza alan futbolcular oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı. Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı. Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar'ın

İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı. Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

Derbide ilk gole dikkat

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor. Rekabetteki son 50 lig maçında skor olarak öne geçen takım sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı. İki takım da bu sezon ligde geride kalan 10 haftada geriye düştükleri maçların ikisinden puan çıkarabildi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 24 yılı kapsayan son 50 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 50 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 50 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.

İki takım da maç çevirmekte zorlanıyor

Bu sezon ligde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, skor olarak geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, ligde ilk golü yediği 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sadece ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a karşı geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete ulaşırken, Beşiktaş derbisinden de 1 puanla ayrıldı. Galatasaray ise geriye düştüğü 5 maçın 3'ünden puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Fenerbahçe gibi geriye düştüğü maçlardan birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi. Deplasmanda geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nden 3 puan alan teknik direktör Fatih Terim'in talebeleri, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki istatistikler

Galatasaray ve Fenerbahçe, ezeli rekabette 123. Süper Lig randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin ligde Galatasaray'a karşı 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe'ye üç maçtır gol atamıyor. Bu, Galatasaray'ın rakibi karşısında ligde iç sahada yaşadığı en uzun gol atamama serisi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son beş maçta toplam üç gol atıldı. Bu gollerin tamamı Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabildi ancak bu maçlarda sadece bir kez mağlup oldu. Ankaragücü karşısındaki yenilginin ardından Fenerbahçe, ilk 10 haftalar itibarıyla Süper Lig tarihindeki en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçın beşini kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonun tamamında dört maçta yenilmişti. Galatasaray, Süper Lig'de evinde 21 maçtır yenilmiyor. Bu, Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe & Galatasaray. Fenerbahçe, rakip ceza sahalarında topla Galatasaray'dan 16 kez daha fazla buluşmasına rağmen, ceza sahası içinden atılan gol sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği şutların kalitesine göre gol beklentisi ile attığı gol arasında en fazla fark olan takım Fenerbahçe. Fenerbahçe, ayrıca kalesine gelen şutların kalitesine göre kalesinde gol beklentisi ile yediği gol arasında da en fazla fark olan ekip konumunda.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda attığı son sekiz golün altısı maçların 75. dakikaları ve sonrasında gelirken, son iki gol 90. dakika ve sonrasında atıldı. Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye iç sahada attığı son yedi golün dördünde Selçuk İnan'ın direkt katkısı var. Galatasaray formasıyla iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçında üç gol atan Eren Derdiyok, aynı sayıda iç saha golünü bundan önceki 24 lig maçında kaydetmişti.

Derbide hava 17 derece olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 17 derece olacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray bu akşam saat 21.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Son dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu'nda yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

Derbide gözler kalecilerde

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide kaleciler Muslera ve Harun Tekin'in sergileyeceği performans, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu sezon 14 resmi müsabakada kalesinde 14 gol gördü. Harun Tekin ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 resmi karşılaşmada 16 gole engel olamadı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Cuma günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine kattığı Harun Tekin'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera 14 maçta 14 gol yedi

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 14 resmi maçın tamamında doksanar dakika sahada kaldı Spor Toto Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve TFF Süper Kupa'da bir maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 14 golüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera'nın 20. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 20. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, daha önce 15'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 8 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 5 maçta ikişer, 6 maçta ise birer gol yedi.

Harun Tekin 10 maçta kalesinde 16 gol gördü

Fenerbahçe'nin bu sezon Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, sarı-lacivertli takımda şu ana dek 10 resmi müsabakada görev yaptı. Spor Toto Süper Lig'de 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Harun Tekin, bu müsabakalarda kalesinde 16 gol gördü. Harun Tekin, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldığı bu müsabakaların 4'ünde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Milli kaleci, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada ise 3 gol yedi.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMIYOR

Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarının ise bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak. Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

MARİANO CEZALI

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

MUHTEMEL 11

Sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in kadro kurmakta zorlandığı Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine şu 11 ile başlaması bekleniyor: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.

SON 6 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında meşin yuvarlağı sadece 3 kez ağlara yolladı. Galatasaray, kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakaları ile berabere biten Bursaspor maçında birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 maçlarında ise gol bulamadı.

BU SEZON 3. KEZ TEKNİK DİREKTÖRSÜZ TAKIMA KARŞI

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların ayrıldığı takımla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. İki takım da Galatasaray'a karşı antrenörlerin yönetiminde mücadele etti. Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Fenerbahçe'de de hafta sonunda Hollandalı teknik adam Phillip Cocu görevden alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son 7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE SAVUNMASINI AŞAMIYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı. İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

388. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 388. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 387 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 118 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 123. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 122 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 39 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.