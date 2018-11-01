Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim, idmanda taktik üzerine yoğunlaştı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım,Fenerbahçe karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
(DHA)
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