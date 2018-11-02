Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda izlenecek? Süper LİG’de dev heyecan bu akşam yaşanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı ile derbi heyecanına geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan iki takımın Süper Lig'in 11. haftasında galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşma, Türk Telekom Stadyumu'nda futbolseverler tarafından canlı takip edilecek. Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Ekim Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın hakemi önümüzdeki günlerde belli olacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Buna göre, en düşük bilet fiyatı kategori 11 ve 12'de 150 TL olurken, en yüksek fiyat ise kategori 1'de 1.000 TL olarak açıklandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'da başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonki ikinci derbiye de Fırat Aydınus'u atadı.

Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapan Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçında da MHK'nın tercih ettiği isim oldu.

FIFA kokartı bulunmayan Aydınus, bu sezon ayrıca 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı da yönetti.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbide düdük çaldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı kategori 11 ve 12'de 150 TL olurken, en yüksek fiyat ise kategori 1'de 1.000 TL olarak açıklandı.

Bilet satışları, 30 Ekim Salı günü saat 14:00’te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olmak üzere 31 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına yapıldı. 1 Kasım Perşembe 21:00’dan sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacak.

Kategori Bilet Fiyatı

1. Kategori 1.000,00 TL

2. Kategori 900,00 TL

3. Kategori 800,00 TL

4. Kategori 800,00 TL

5. Kategori 750,00 TL

6. Kategori 600,00 TL

7. Kategori 400,00 TL

8. Kategori 300,00 TL

9. Kategori 250,00 TL

10. Kategori 175,00 TL

11. Kategori 150,00 TL

DERBİ HEYECANI!

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Ekim Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın hakemi önümüzdeki günlerde belli olacak.

BİLET FİYATLARI 150 TL'DEN BAŞLIYOR

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Buna göre, en düşük bilet fiyatı kategori 11 ve 12'de 150 TL olurken, en yüksek fiyat ise kategori 1'de 1.000 TL olarak açıklandı.

Bilet satışları, 30 Ekim Salı günü saat 14:00’te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 31 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına 1 Kasım Perşembe 20:00’den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacak.

CEZALI TARAFTAR KOMBİNESİNİ DEVREDEBİLECEK

PFDK kararı sonrasında ceza alan iki blokta kombine sahibi olan taraftarlar, bu haklarını devredebilecek. PDFK’nın 25.10.2018 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu ve DOĞU TRİBÜN 115 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlar dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilecek.

KOMBİNEYİ KULÜP DE DEVRALABİLECEK

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübe devredebilecek. Kulübe devretmiş olunan kombineye ait koltuk bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacak.

FENERBAHÇE'NİN DERBİ HOCASI KOEMAN

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu’nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertliler’i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.

Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman’la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden’in de Koeman’a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe’de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli...

‘YÜREĞİNİZİ KOYARSANIZ ZAFER BİZİM OLUR"

Erwin Koeman, takımın başında ikinci idmanını dün yaptırdı. Hollandalı teknik adam, derbi hazırlıklarını yüksek tempolu çalışmalarla sürdürüyor. Dün takıma bir konuşma yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Artık takım olarak hareket etme zamanı geldi. Hata yaparsak, bunun sonuçlarına katlanırız. Özellikle hücuma kalkarken kaptırılan toplar, Ankaragücü maçında kabusumuz oldu. Galatasaray da bu konuda çok tehlikeli. Oyun disiplininden taviz vermeyip savaşırsak işimiz kolaylaşır. Herkes yüreğini ortaya koyarsa, bu derbiden zaferle ayrılan taraf oluruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

388. RANDEVU

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 123. RANDEVU

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig’de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI TERİM ÜSTÜN

Aslan’ın hocası Fatih Terim, cuma günkü Fenerbahçe maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 56. kez derbide görev yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası’nda toplam 55 müsabaka oynadı. Sarı-Kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

TÜM RAKİPLERİNE KARŞI ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 maç yaptı. Sarı-Kırmızılı takım bu derbilerin 10’unu kazanırken, 8’inde berabere kaldı, 9’unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

SAHASINDA 7 MAÇTA 5 ZAFER

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde 1 kez mağlup oldu. Aslan, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda Terim idaresinde 7 derbi oynadı. Bu müsabakaların 5’inden galibiyetle ayrılan Cim Bom, 1’inde berabere kaldı, 1’ini ise kaybetti. Sarı-Kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda Terim yönetimindeki tek yenilgisini 2011-2012 sezonunda uygulanan Spor Toto Süper Lig Süper Final Grubu’nda 2-1’lik skorla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

TAKIMA MORAL İÇİN GELİYORLAR

Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ederken, Galatasaray Yönetimi’nin Florya’ya çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı idareciler, tesislere giderek, kritik maç öncesi tüm takıma ve teknik heyete moral vermeyi planlıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın yarınki antrenmanda sahada olmaları bekleniyor.

TELEKOM STADINDA 10. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 9 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda Sarı- Kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, Sarı-Lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 9 müsabakada Aslan 10, Kanarya 8 gol kaydetti. Geçen sezonki kapışma golsüz bitmişti.

EN TECRÜBELİSİ FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 19 maçla mevcut takımdaki derbi tecrübesi en fazla olan futbolcu olarak yer alıyor.

Cim Bom’da 8. sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, Sarı Lacivertliler’e karşı 19 müsabakaya çıkarken, onu en yakından takip eden kaptan Selçuk İnan ise 18 derbide görev aldı. Muslera, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 19 karşılaşmada 16 gol yerken, 8 kez kalesini gole kapattı. Selçuk ise 18 maçta rakip fileleri 3 defa havalandırdı.