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Spor

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Süper Lig'in 37'inci haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

2 Haziran 2023 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Galatasaray - Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek
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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

BİTİGEN'İN İLK DERBİSİ

Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlandı.

Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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