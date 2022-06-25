Galatasaray - Fenerbahçe serisinde ilk maçın galibi belli oldu

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda ilk çeyreği 14-14 eşitlikle tamamlanan müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılılar 37-32 önde girdi.
Çekişmeli geçen maçın üçüncü periyodu, 50-49 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Final periyodu sonunda Galatasaray Tunç Holding, karşılaşmadan 66-60 galip ayrılarak rakibine seride 1-0 üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılılar, aynı salonda yarın yapılacak maçı da kazanması halinde finale yükselecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise finale çıkacak ekibi üçüncü maç belirleyecek.