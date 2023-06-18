Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'ye talip oldu

Icardi transferinin olumsuz sonuçlanma ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim, alternatif isimlerle ilgili çalışmalarını da sürdürüyordu. Birçok isimle görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın gizli belli oldu.

Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için devreye girdiği iddia edildi.

Bu transfere Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü. İddialara göre Cimbom bu transfere nokta koymaya çok yakın.

G.SARAY'DAN VEDAT MURIQI HAMLESİ!

Galatasaray, La Liga takımlarından Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi için harekete geçti.

Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü transfer etmek için yoğun uğraş verdiği iddia edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK

29 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve eski hocası Okan Buruk ile çalışmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Galatasaraylı idarecilerin, İspanyol ekibiyle bonservis görüşmelerinde bulunduğu ve aradığı çok az bir farkın kaldığı belirtildi. Sarı kırmızılı takımın kısa süre içerisinde Vedat Muriqi transferine nokta koymayı planladığı aktarıldı.

Aslan bu transferle birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de baskı altına almayı hedefliyor.

KONUŞULAN RAKAMLAR

Öte yandan Vedat Muriqi transferinde 7-8 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti konuşuluyor. Kosovalı forvet bu sezon İspanya'da 37 maça çıktı.

Muriqi bu karşılaşmalarda 16 gol attı. Ayrıca 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Vedat'ın, Mallorca ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. 1.94 boyundaki santrfor, kariyerinde Lazio, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, KF Teuta, KS Besa ve KF Liria gibi ekiplerde de forma giymişti.