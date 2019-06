TM Dijital Haber Merkezi

2016’da 6 milyon TL karşılığında Gençlerbirliği’nden Başakşehir’e transfer olan ve Abdullah Avcı’nın ellerinde değerine değer katan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da devreye girdi.

GALATASARAY'DAN 5,5 MİLYON EURO

Başarısız geçen bir sezonun ardından şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma telaşına düşen Fenerbahçe, İrfan Can’ı transfer etmek isterken milli futbolcu için Fatih Terim’in de istekli olduğu belirtildi. 23 yaşındaki yetenekli orta saha için Göksel Gümüşdağ’a 5 milyon Euro veren Başkan Ali Koç Başakşehir’den gelecek yanıtı beklerken, Galatasaray’ın 5,5 milyon Euro civarında bir rakama İrfan’ı renklerine bağlayabileceği ifade edildi.

SEVİLLA TAM 4 KEZ İZLEDİ

Bundan önce tam 4 kez İrfan Can Kahveci’yi takip etmek için Türkiye’ye gelen Sevilla’nın yetenekli futbolcudan vazgeçtiği bildirilirken, Ndiaye’nin gidişi Selçuk İnan’ın yaşı, Belhanda’nın her an gerçekleşebilecek transfer ihtimalinin ardından Fatih Terim’in İrfan’da ısrarcı olduğu ve başarılı çalıştırıcının eski öğrencisi Okan Buruk’la temasa geçtiği anlaşıldı.

Geride bıraktığımız sezon 38 maçta çıkan İrfan Can 4 gol 5 asist yapmıştı.