26 Şubat 2020 Çarşamba22:11 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:38

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım, futboldan sonra potada da galip gelmeyi başardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek, yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. De Colo'nun sayılarıyla 7. dakika içinde farkı çift hanelere (15-4) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ribauntlarda etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikada Roberson'un sayılarıyla ilk kez öne geçti: 29-32. Williams'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-38 üstün bitirdi.

İki takımın da hücumda istediği ritmi bulamadığı üçüncü çeyrekte, Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı: 51-47. Çeyreğin sonunda 10-0'lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 57-53 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe taraftarının desteğini alarak başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada sertliği artırdı. Çeyreğin başında 59-53'lük üstünlük kuran Galatasaray Doğa Sigorta'ya 10-0'lık seriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 33. dakikayı 63-59 önde geçti. Savunmada Vesely, hücumda Melih Mahmutoğlu'yla etkili olan Fenerbahçe Beko, son 2.5 dakikaya 75-71 üstün girdi. Galatasaray Doğa Sigorta, Poythress'in 3 sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 75-74. Son 35 saniye kala Poythress'in basket faulüyle sarı-kırmızılılar öne geçti: 75-76. Harisson'un serbest atışlarıyla 15 saniye kala farkı 3'e çıkaran (78-75) Galatasaray Doğa Sigorta karşısında sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'yla hücumu değerlendiremedi. Rakibine son 4 dakika 43 saniyede sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri yapan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Sloukas 6, De Colo 15, Kalinic 8, Williams 13, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4

Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 11, Roberson 15, Göksenin Köksal, Auguste 17, Poythress 13, Webster 5, Yiğit Arslan 12, Can Korkmaz 3, Ege Arar 4, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 22-19

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-57