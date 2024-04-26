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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu yakaladı

Galatasaray, Adana Demirspor karşısında aldığı üç puanla Süper Lig tarihinde bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım rekorunu egale etti. Daha önce Fenerbahçe 1987-1988 sezonunda bu sayıya ulaşmıştı.

IHA26 Nisan 2024 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu yakaladı
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Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de puanını 93'e çıkardı ve lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait olan en fazla puan toplama rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla yenerek bir rekoru egale etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 93'e çıkardı. Aslan bu sonuçla Süper Lig'de puan rekorunu egale etti.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonunda sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

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