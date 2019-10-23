Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek kupayı aldı
Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta kazandı.
Voleybolda 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta'nın oldu.
1. set: 25-23
2. set: 16-25
3. set: 22-25
4. set: 25-23
5. set: 15-6
Detaylar birazdan...
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