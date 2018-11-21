Galatasaray Fernandao'yu transfer ediyor
Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray, Al Wehda'da forma giyen Fernandao'yu listesine aldı
Ara transferde alınacak iki golcüden birinin rakip savunmnaları yıpratıcı özellikte olmasını isteyen Fatih Terim'in yönetime verdiği isim bomba etkisi yarattı. Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına transfer olan Fernandao, Galatasaray'ın gündeminde. Terim'in sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 31 yaşındaki sambacıyı ocakta olmasa bile sezon sonunda takımda görmeyi istediği öğrenildi. 9 maçta 2 gol atan Fernandao beklentileri karşılayamadığ için Al Wehda'dan ayrılabilir.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.