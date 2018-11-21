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Galatasaray Fernandao'yu transfer ediyor

Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray, Al Wehda'da forma giyen Fernandao'yu listesine aldı

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Ara transferde alınacak iki golcüden birinin rakip savunmnaları yıpratıcı özellikte olmasını isteyen Fatih Terim'in yönetime verdiği isim bomba etkisi yarattı. Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına transfer olan Fernandao, Galatasaray'ın gündeminde. Terim'in sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 31 yaşındaki sambacıyı ocakta olmasa bile sezon sonunda takımda görmeyi istediği öğrenildi. 9 maçta 2 gol atan Fernandao beklentileri karşılayamadığ için Al Wehda'dan ayrılabilir.

(Fotomaç)

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