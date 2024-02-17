2011-12 sezonu başında Lorik Cana ve 6 milyon 750 bin euro karşılığında Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, sarı kırmızılı forma ile 12. sezonunu geçiriyor. Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı eldiven ile yollarını ayırmak istemiyor. Son olarak Sparta Prag mücadelesinde kalesinde devleşen ve galibiyette büyük rol oynayan Muslera ile sözleşme uzatmak için çalışmalar başladı.

Teknik direktör Okan Buruk da maçtan sonra "Muslera'nın son 10 senesi. Her maçta ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ligde de Avrupa'da da bunu gösterdi. İsteğimiz onunla devam etmek" ifadelerini kullandı. Daha önce, Fernando Muslera'nın ülkesine dönerek Nacional'de kariyerini sonlandırmak istediği öne sürüldü. Hatta sarı kırmızılıların da yıldız kalecisinin yerini doldurmak için arayışlara geçtiği iddia ediliyordu. Fakat Cim-Bom, kulüple özdeşleşen Muslera'ya 1+1 yıllık yeni kontrat önerecek. 37'lik file bekçisinin bu öneriye 'evet' demesi bekleniyor.