Galatasaray, Fernando Reges'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Fernando Reges transferi için Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya transferi konusunda İspanyol kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.