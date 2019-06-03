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Galatasaray, Fernando Reges'i satıp yerine Ever Banega'yı transfer edecek

FFP gereği oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, Fernando Reges'e talip arıyor. Onun yerine düşünülen isim ise Sevilla'nın yıldızı Ever Banega.

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UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayan sarı-kırmızılılar öncelikle Diagne ve Belhanda'nın Arap kulüplerine satılması sonucu kasayı doldurmak istiyor.

Galatasaray Mariano'yu da elden çıkarmayı planlarken takımdaki bir başka Brezilyalı Fernando için de maliyeti sebebiyle talipleriyle temasa geçildi.

Sözleşmesi sona eren Ndiaye'yle de yolları ayıran Cimbom, orta sahayı savunmada olduğu gibi yeniden oluşturmayı hedefliyor. Galatasaray'ın merkez orta saha için radarındaki bir numaralı isim ise Ever Banega...

100'ün üstünde maç

Sevilla'nın yıldızı olan Banega'nın kulübüyle sözleşmesi devam etse de, İspanyol ekibi 1988 doğumlu oyuncuyla yolları ayırmak istiyor.

Galatasaray Kulübü, İspanyol temsilcilerle temasa geçerken, Banega için Arjantin takımı Boca Juniors da devreye girdi. Son iki sezonda 100'ün üzerinde maç oynayan tecrübeli orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde takıma önemli güç katacağı öngörülüyor. Bu sezon 8 gol 9 asistle oynayan Banega, Fatih Terim'in Avrupa'da en çok beğendiği oyunculardan biri. Eğer Fernando uygun bir fiyata elden çıkarılırsa Banega için görüşmeler başlayacak.

(Türkiye)

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