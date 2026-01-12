İSTANBUL 3°C / -1°C
  Galatasaray, Fethiyespor maçının kamp kadrosunu duyurdu
Spor

Galatasaray, Fethiyespor maçının kamp kadrosunu duyurdu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 17:47
Galatasaray, Fethiyespor maçının kamp kadrosunu duyurdu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

