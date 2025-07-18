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Spor

Galatasaray, KAP'a bildirdi! Dev gelir açıklandı

Galatasaray, Florya Projesi ihalesinde Nivak Yapı ile sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2025 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Galatasaray, KAP'a bildirdi! Dev gelir açıklandı
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Galatasaray, Florya Projesi ihalesinde Nivak Yapı ile sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir."

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda ise "İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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