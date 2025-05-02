Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

MANCHESTER CITY İDDİASI

Fransız medyasından Foot Mercato, geçtiğimiz hafta Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini öne sürmüştü.

BU KEZ ASTON VILLA

Gabriel Sara için bu kez Aston Villa iddiası gündeme geldi. Caughtoffside'de yer alan habere göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

HENÜZ GÖRÜŞME YOK

Haberin detaylarında, Aston Villa'nın, Gabriel Sara transferini ciddi şekilde düşünen takımlar arasında yer aldığı ancak şu anda bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

TAKİP EDEN DİĞER TAKIMLAR

Öte yandan Aston Villa'nın yanı sıra; Manchester City, Nottingham Forest, Everton ve Wolverhampton gibi ekiplerin de Gabriel Sara'yı takip ettiği yazıldı.

40 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Sara'yı satmak istemediği ancak Brezilyalı futbolcunun 40 milyon euro'ya transfer edilebileceği ve Sara'nın da İngiltere'ye geri dönmeye açık olduğu öne sürüldü.

40M€ ÖDEYEBİLECEKLER Mİ?

Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle sıkıntı yaşayan Aston Villa'nın, Gabriel Sara için 40 milyon euro gibi bir rakamı ödemesinin ise belirsiz olduğu aktarıldı.

G.SARAY'IN ÖDEDİĞİ RAKAM

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde Norwich City'den 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.